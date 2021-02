Mais de uma centena de mortes associadas a surtos ativos em Torres Vedras

Os surtos de covid-19 ativos em sete lares e no hospital de Torres Vedras já causaram 106 mortos, mas a maioria dos infetados já recuperou, segundo o mais recente boletim epidemiológico divulgado por este município do distrito de Lisboa.

No total dos vários surtos registados como ativos desde o início do ano em Torres Vedras (um dos quais extinto recentemente), oito dos quais em lares do concelho, foram infetadas mais de 800 pessoas, das quais 120 morreram e meio milhar já recuperou. Apenas se encontram ativos 188 casos, segundo dados recolhidos no boletim até ao dia 07.

O surto no hospital de Torres Vedras infetou, até essa data, 231 pessoas, entre utentes e profissionais, dos quais 44 morreram, 133 recuperaram e 54 são casos ativos.

No Lar de São José, de um total de 172 casos confirmados, há 24 mortes, 138 recuperações e 10 casos atualmente ativos.

No Lar Nossa Senhora d'Ajuda, no Ramalhal, dos 73 casos confirmados, 37 pessoas recuperaram e 13 morreram, havendo 23 situações ativas.

Das 66 pessoas infetadas no Lar de Santo António, nos Campelos, dois morreram, 27 recuperaram e 37 permanecem infetadas.

No Lar Barro Sénior Residence, morreram oito pessoas, 38 recuperaram e 10 continuam infetadas, de um total de 56 casos.

Na Casa de Repouso Enseada da Harmonia, dos 44 casos de infeção, 10 resultaram em óbito e 32 registam recuperação, estando dois casos ativos.

A covid-19 infetou 35 na Casa de Repouso Costa da Prata, na Ponte do Rol, onde três pessoas morreram e 32 continuam com o vírus.

Na Casa de Repouso Década Dourada, nas Palhagueiras, dos 23 casos de infeção, registam-se dois óbitos, quatro recuperações e 17 situações ativas.

Um outro surto atingiu os bombeiros de Torres Vedras, com 21 casos, dos quais 18 recuperaram.

Um dos surtos em lares com maior número de mortes (14) ocorreu no Lar de Nossa Senhora do Carmo, na Ordasqueira, mas foi considerado extinto no dia 07. Neste caso, houve uma centena de casos, com 86 recuperações.

Este concelho com cerca de 80 mil habitantes atingiu no final de janeiro os 1.500 casos ativos, número que agora baixou para 883.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras contabiliza 5.122 casos confirmados, dos quais 4.097 pessoas recuperaram e 142 morreram.

