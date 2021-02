Portuguesa retida no Brasil queixa-se de falta de apoio: “Não vim turistar”

Vários portugueses estão retidos no Brasil por causa da suspensão de voos entre os dois países, desde 29 de janeiro. Queixam-se de falta de informação e de apoio.

Vera Moita contou à SIC que não entrou no Brasil com visto de turista, pelo que ficou descansada, achando que teria acesso a um voo de repatriamento. Das duas vezes que falou com o consulado português, foi-lhe recomendado que efetuasse “diligências pelos próprios meios”.

À SIC, afirma que a sua preocupação é tentar perceber quais são as previsões de voos de repatriamento. Num novo e-mail enviado para o consulado, diz ter recebido apenas uma resposta automática.