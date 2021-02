Covid-19. EUA afastam-se da teoria de que o vírus veio de um laboratório chinês

Os Estados Unidos afastaram-se de uma teoria apoiada pelo ex-presidente Donald Trump de que o novo coronavírus veio de um laboratório chinês, e expressaram o seu apoio aos peritos da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os investigadores da OMS que visitaram Wuhan, a primeira cidade chinesa a ser atingida pelo surto da covid-19, disseram que a hipótese de uma fuga do laboratório era "altamente improvável".

O departamento de Estado, cujo chefe Mike Pompeo, sob o antigo presidente republicano, defendeu esta teoria, disse que aguardava uma investigação completa por parte de peritos.

"Em vez de saltar para conclusões que podem ser motivadas por tudo menos pela ciência, queremos ver onde os dados nos levam, onde a ciência nos leva, e as nossas conclusões serão baseadas nisso", disse o porta-voz da diplomacia dos EUA, Ned Price.

"Apoiamos plenamente esta investigação", acrescentou ele.

Pompeo liderou a acusação contra Pequim

Pompeo, que é muito virulento contra a China, tinha liderado a acusação contra Pequim transferindo a culpa da pandemia para o regime comunista, numa altura em que Donald Trump estava a ser fortemente criticado pela sua forma de lidar com a crise sanitária.

O ex-secretário de Estado tinha denunciado os esforços da China para esconder o número real de casos da doença e não tinha excluído totalmente a possibilidade de o vírus SARS-Cov-2 ter sido propagado deliberadamente.

Cinco dias antes do nomeado democrata Joe Biden tomar posse, o departamento de Estado disse estar ciente de que os investigadores do Instituto de virologia de Wuhan tinham adoecido "antes de ser identificado o primeiro caso do surto, com sintomas consistentes tanto com covid-19 como com doenças sazonais comuns".

Segundo Price, porém, era "muito claro" que esta informação não tinha levado a quaisquer conclusões de uma forma ou de outra.

O porta-voz, no entanto, partilhou as críticas sobre o encobrimento de Pequim.

"Acredito claramente que os chineses, pelo menos até agora, não ofereceram a transparência de que necessitamos, e (...) que a comunidade internacional necessita, para que possamos evitar que este tipo de pandemia se repita", disse Price.

Interrogado sobre se pensava que a China tinha cooperado plenamente com a equipa da OMS, disse: "A questão permanece em aberto".

Donald Trump tinha anunciado a retirada dos Estados Unidos desta agência da ONU, uma decisão que Biden anulou imediatamente quando chegou ao poder.