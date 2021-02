Covid-19. Em Espanha, doentes infetados só vão ser vacinados seis meses depois

Espanha decidiu que os doentes infetados pelo novo coronavírus, que tenham menos de 55 anos, e sem grandes complicações, só vão receber a vacina seis meses depois do diagnóstico.

A medida é inédita em toda a Europa: o Governo espanhol justifica a decisão afirmando que são quase nulos os casos de reinfeção durante um período de seis meses.

A população com menos de 55 anos ainda não começou a ser vacinada, à exceção dos profissionais de saúde. Mas quando esta fase arrancar, a regra está aprovada e quem já teve covid-19 tem de esperar meio ano pela primeira dose.

No Reino Unido, as infeções voltaram a aumentar no último balanço. Boris Johnson diz que os britânicos devem preparar-se para a toma regular das vacinas.

Por outro lado, na Alemanha, os números estão a diminuir mas o risco continua acima da meta traçada. Por essa razão, o Governo quer prolongar o confinamento pelo menos mais um mês, sendo as creches e escolas primárias as primeiras a reabrir.

A partir de sexta-feira, metade da população da Grécia é obrigada a ficar em casa. O número de infeções mais do que duplicou de um dia para o outro e o serviço de saúde está sob pressão. Em Atenas, as lojas não essências vão ficar fechadas e as aulas só online.

Pelo contrário, a Rússia começa a levantar medidas restritivas. Em Moscovo, as empresas deixam de ser obrigadas a ter 30% dos funcionários em teletrabalho e, noutras regiões, os restaurantes e bares já servem à noite. Os teatros também abriram, mas a metade da capacidade.