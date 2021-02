Covid-19. Japão irá desperdiçar milhões de doses da vacina por falta de seringas especiais

O Japão poderá ver-se obrigado a desperdiçar milhões de doses da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Pfizer por falta de seringas adequadas. Em causa estão as chamadas seringas de "espaço zero", que permitem retirar de cada frasco as seis doses nele contidas.

De acordo com ministro da Saúde japonês, Norihisa Tamura, as seringas comuns só conseguem extrair cinco doses de cada frasco, sendo, por isso, a última desperdiçada.

O Japão comprou 144 milhões de doses da vacina da Pfizer, número suficiente para vacinar 72 milhões de pessoas, com base nas contas de que cada frasco contém seis doses e que são precisas duas para a inoculação estar completa.

Mas a falta de seringas de “espaço zero” ou “espaço morto” - mais eficazes no aproveitamento do conteúdo dos frascos - significa que pelo menos uma dose de cada frasco será desperdiçada, sendo que as restantes doses só chegarão para vacinar 60 milhões de pessoas.

“As seringas que usamos no Japão só conseguem extrair cinco doses. Iremos utilizar todas as seringas que temos que conseguem extrair seis doses, mas isso não será, evidentemente, suficiente”, informou o ministro da Saúde, cita o The Guardian.

O Governo japonês está a pedir aos fabricantes de equipamentos médicos que aumentem a produção destas seringas especiais, mas este país não é o único a enfrentar este problema. Também os Estados Unidos e alguns países da União Europeia, incluindo Portugal, reportaram escassez deste tipo de seringas.

Em Portugal, por exemplo, há distribuidores que desde dezembro estão sem conseguir novas remessas dos fornecedores.

O resultado será, no Japão e noutros países, o desperdício de milhões de doses da vacina contra a covid-19.