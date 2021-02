"Foi muito bom ter-se chegado à conclusão que é preciso testar onde há atividade económica a decorrer"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou esta quarta-feira que a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 é eficaz para a população acima dos 65 anos.

Celso Cunha, virologista, explica que os anúncios feito pela OMS são suportados por informação que ficará ao acesso de todos e que "é obtida no terreno".

"A Organização Mundial de Saúde deve ter acesso aos testes que são feitos em vários locais do mundo, com as várias vacinas, e deve ter chegado a essa conclusão, provavelmente, juntando os dados de várias locais."