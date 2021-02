Renovação do Estado de Emergência. PSD vota a favor e BE e PCP pedem mais apoios

O líder do PSD, Rui Rio, quer que o Governo defina um número limite de infetados com covid-19 e de internamentos que obrigue a um confinamento.

Mesmo assim, Rui Rio garantiu aprovar a renovação do Estado de Emergência.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ouviu esta quarta-feira à tarde, num encontro virtual, os restantes partidos sobre o Estado de Emergência.

O Bloco de Esquerda e PCP, que vai votar contra, voltaram a pedir mais apoios sociais.

O Partido Socialista, o último a ser ouvido pelo Presidente da República, reforçou a possibilidade de o confinamento durar até meados de março, com fortes possibilidades de chegar até ao fim do mês.

O Presidente da República propôs ao Parlamento a a renovação do estado de emergência até 1 de março, de acordo com uma nota publicada no site da Presidência.