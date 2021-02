Von der Leyen reconhece que se subestimou as dificuldades da produção de vacinas contra a covid-19

A presidente da Comissão Europeia reconhece falhas na estratégia de vacinação e admite que se subestimaram as dificuldades na produção em massa de vacinas.

No Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen defendeu que é agora necessária uma maior coordenação de esforços na resposta às mutações do vírus para garantir o regresso à normalidade no próximo inverno.

Mais de 17 milhões de pessoas foram já vacinadas, mas numa Europa de 450 milhões o desafio de vacinar 70% da populaão até final do verão exige mais e exige também que as farmacêuticas cumpram também os contratos.