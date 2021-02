Vaga de frio do início do ano justifica 24% dos mortes registadas em janeiro

O excesso de mortalidade registado em janeiro não se deve apenas ao novo coronavírus. Segundo dados preliminares do Instituto Ricardo Jorge, a vaga de frio do início do ano justifica 24 por cento dos óbitos.

Terão sido registadas em janeiro cerca de 9 mil mortes a mais do que o previsto. A estimativa é do Instituto Ricardo Jorge e supera em 74% as previsões feitas para o início do ano.

A pandemia será a principal responsável por 69 por cento deste excesso de mortalidade, mas não explica tudo.

Os dados preliminares revelam que uma em cada 4 mortes em excesso estão relacionadas com a vaga de frio

do último mês que foi já considerado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera como o quarto janeiro mais frio e seco do país dos últimos 20 anos.