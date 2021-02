Em tempos de pandemia, as festas de Carnaval representam um verdadeiro pesadelo para os epidemiologistas, sobretudo numa altura em que o Brasil assiste a um novo aumento de casos e se aproxima das 235 mil mortes.

As autoridades do Rio de Janeiro cancelaram todas as celebrações mas, ainda assim, as escolas de samba não param e muitas já estão a preparar-se para o Carnaval de 2022. Nas ruas foi reforçado o patrulhamento para evitar aglomerações e garantir o cumprimento das medidas de segurança.