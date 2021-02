Covid-19. 150 idosos começam a ser vacinados em Sever do Vouga

Sever do Vouga foi escolhido por ser um dos mais envelhecidos e com maior taxa de casos de covid-19. Vacinam-se três idosos a cada 10 minutos com a meta traçada de vacinar perto de 150 pessoas por dia no centro de saúde de Sever do Vouga.

Uns foram convocados por mensagem, outros diretamente pelos profissionais de saúde. No Baixo Vouga, começa por Sever do Vouga a vacinação da população idosa e pessoas com mais de 50 anos e algumas doenças associadas. O concelho foi escolhido para o arranque, por ser um dos mais envelhecidos do distrito.

Entre esta sexta-feira e sábado serão vacinados perto de 270 idosos, em Sever do Vouga. Seguem-se, na próxima semana, os concelhos de Anadia e da Murtosa.

No total, o Baixo Vouga tem mais de 30 mil pessoas para vacinar nesta fase.