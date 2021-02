A alemã Curevac começou a submeter dados técnicos à Agência Europeia de Medicamento de forma a acelerar o processo de aprovação. Esta é uma das esperanças europeias para aumentar o ritmo da vacinação.

Com a fase III dos ensaios clínicos a decorrer em vários países da Europa e América Central e do Sul, a Curevac utiliza a tecnologia do RNA mensageiro, tem envolvida a também alemã Bayer e garante eficácia contra o vírus, mas ainda não são conhecidas percentagens.