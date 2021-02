Vacinação arranca em Almada para idosos com mais de 80 anos e bombeiros

No pavilhão desportivo do Feijó, em Almada, arrancou esta sexta-feira a vacinação para pessoas com mais de 80 anos e bombeiros. No concelho de Almada há dois centros de vacinação, um na Charneca da Caparica e outro em Feijó que está preparado com 20 postos individuais de vacinação.

Para facilitar a deslocação dos utentes até aos centros de vacinação, a autarquia disponiliza transporte gratuito. Os utentes não devem dirigir-se aos centros de vacinação sem marcação prévia, devem aguardar um contacto que é feito pelas autoridades de saúde.