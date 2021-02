Em Moçambique, a pressão da pandemia está a levar o Hospital de Maputo ao limite.

No Hospital Central, que funciona com a capacidade total, estão a fazer tudo o que podem com tendas doadas, pessoal inexperiente e oxigénio trazido de camião da África do Sul, mas não podem fazer muito mais do que isto.

"Esta segunda vaga está a ser dura para nós", confessou a médica Lúcia Chambal.

A taxa de infeção duplicou nas últimas três semanas em Moçambique.

A reportagem é da Sky News.