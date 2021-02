Covid-19: Testagem massiva em Castro Marim arrancou este sábado

No Algarve, a população de Castro Marim está a ser testada à covid-19. A operação arrancou este sábado, com a ajuda de voluntários.

O município espera quebrar cadeias de contágio no concelho que esteve até esta semana no nível máximo de risco.

Num concelho com menos de 7 mil habitantes, cerca de 800 inscreveram-se desde logo no primeiro fim de semana de testes à covid-19.

De fora da “convocatória” ficam crianças até aos 10 anos, vacinados e recuperados da covid-19.



As amostras são recolhidas por cerca de 20 profissionais de saúde em regime de voluntariado no pavilhão municipal.



O autarca, ele próprio médico, aposta nesta espécie de radiografia com recurso a quatro mil testes rápidos de antigénio, depois de há duas semanas ter criticado as autoridades de saúde por incapacidade de testagem e de rastreio epidemiológico.

Mas é a própria delegada de saúde regional a duvidar da eficácia da iniciativa, numa altura em que o número de novos casos no concelho cai a pique. Uma prática que, acredita, será generalizada no país dentro de pouco tempo.

A testagem vai continuar no próximo fim-de-semana, já com unidades móveis a percorrer as zonas rurais.