Covid-19. Vacina da AstraZeneca começa a ser testada em crianças

A eficácia da vacina da AstraZeneca em crianças vai começar a ser estudada este mês pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os testes clínicos vão ser realizados com 300 voluntários com idades entre os seis e os 17 anos.

“Apesar da maioria das crianças não ser afetada pelo coronavírus e de ser improvável que fiquem gravemente doentes, é importante estabelecer a segurança e a eficácia da vacina nos jovens, até porque algumas crianças podem beneficiar com a vacinação”, explicou à Sky News o principal investigador, Andrew Pollard.

Os testes clínicos vão administrar a cerca de 240 crianças a vacina da AstraZeneca contra a covid-19, enquanto as restantes receberão uma vacina contra a meningite.

O vice-chefe médico de Inglaterra, o professor Jonathan Van-Tam, acredita ser possível que até ao final de 2021 existam vacinas contra a covid-19 aprovadas para o uso em crianças.

Segundo o Colégio Real de Pediatria e Saúde Infantil, há evidências científicas de que o novo coronavírus pode desenvolver-se com gravidade e até mesmo resultar na morte de crianças, mas são situações raras.

“Nas crianças, a ciência mostra que a covid-19 está associada a um risco de mortalidade e morbilidade consideravelmente inferior quando comparado com os idosos. Também há evidências de que as crianças têm menos probabilidade de ser infetadas. O seu papel na transmissão ainda é pouco claro”.

O Reino Unido já administrou a primeira dose da vacina contra a covid-19 a mais de 14 milhões de pessoas, estando a poucas inoculações de atingir a meta de 15 milhões apontada para 15 de janeiro, segunda-feira.