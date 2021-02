Covid-19. Sessenta pessoas autuadas por participarem em festas em Santarém e Rio Maior

Sessenta pessoas foram autuadas por participarem em festas no passado sábado, em Santarém e em Rio Maior, desrespeitando o recolhimento imposto devido à pandemia da covid-19, tendo havido ainda três detidos em Benavente, indicaram esta segunda-feira as forças de segurança.

No caso ocorrido em Santarém, além das coimas por incumprimento do dever de recolhimento às 32 pessoas que participavam numa festa de aniversário, a Polícia de Segurança Pública (PSP) aplicou ainda cinco coimas por falta de uso de máscara.

A PSP foi advertida por transeuntes que circulavam, sábado à noite, nas proximidades do edifício dos CTT, e muito perto da esquadra da polícia, tendo acabado com a festa.

No concelho de Rio Maior (distrito de Santarém), a Guarda Nacional Republicana (GNR) foi alertada para uma festa ilegal com 28 pessoas que decorria numa propriedade na localidade de Marmeleira, que terá sido alugada para o efeito.

"Além de se tratar de um evento não autorizado, os participantes não faziam o uso da máscara, nem garantiam o distanciamento social", afirma um comunicado do Comando Territorial de Santarém da GNR.

As 28 pessoas identificadas têm idades entre 21 e os 33 anos e encontravam-se deslocadas do seu concelho de origem, tendo sido encaminhadas para os seus respetivos domicílios, acrescenta.

"Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, à violação da proibição de circulação entre concelhos e à inobservância das regras de distanciamento social e de realização de eventos, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação", afirma a GNR, sublinhando que "o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia covid-19, é fundamental para conter a propagação do vírus".

Também no sábado, militares do posto de Benavente da GNR detiveram três homens com idades entre os 17 e os 22 anos por incumprimento das medidas em vigor devido ao estado de emergência, já que se encontravam num grupo de seis pessoas que convivia na zona ribeirinha da vila.

Em comunicado, a GNR afirma que os três detidos não apresentaram qualquer motivo justificativo para se encontrarem na via pública, sendo que haviam já sido autuados na passada quinta-feira também por incumprimento do dever de recolhimento e advertidos que incorreriam no crime de desobediência se repetissem este comportamento.

"Durante a abordagem, estes três suspeitos colocaram-se em fuga, tendo sido intercetados e detidos, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente", afirma a nota.

Os outros três elementos do grupo foram autuados por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, acrescenta.