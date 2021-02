Covid-19. UE quer vacinas suficientes para toda a população até ao final do verão

O comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, afirmou esta segunda-feira que a União Europeia tem como meta distribuir vacinas contra a covid-19 para toda a gente até o final do verão.

As declarações surgem poucos dias depois do comissário ter visitado a unidade de produção de vacinas da Thermo Fisher Scientific, subcontratante da AstraZeneca, na Bélgica, de forma a tentar acelerar o processo de produção e entrega das vacinas.

Thierry Breton irá "visitar outras fábricas nas próximas semanas" com o objetivo de assinalar eventuais dificuldades com a produção, nas quebras na cadeia de abastecimento e na disponibilidade de matérias-primas.

Atrasos na produção estão a condicionar vacinação

A garantia dada esta segunda-feira pelo comissário acontece depois de algumas farmacêuticas, incluindo a AstraZeneca, informarem que não irão conseguir cumprir com a entrega do número de doses acordadas para o primeiro trimestre do ano.

Thierry Breton afirmou ainda esta segunda-feira, em entrevista à televisão francesa BFM, que as vacinas já aprovadas na Europa são suficientes, não havendo necessidade de mais nenhuma.

Meta de vacinação em Portugal prevista para o verão pode não ser cumprida

Os atrasos nas entregas das vacinas contra a covid-19 vão fazer cair a meta anunciada inicialmente pelo Governo. Para o primeiro trimestre do ano, tinham sido anunciadas mais de 4 milhões de doses, mas afinal Portugal vai receber menos de metade: 1,9 milhões.

Como a maioria das vacinas requer uma toma de duas doses, significa que o número de pessoas imunizadas vai ser reduzido para cerca de um milhão. A escassez vai manter-se no segundo trimestre, já que os laboratórios só apontam a reposição das vacinas em atraso para o início do verão.

Para os últimos três meses do ano, estão previstas mais cinco milhões de doses, o que pode resultar em 70% da população vacinada no final de agosto.