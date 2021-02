Covid-19. Vacinação arranca com 900 vacinas em cinco concelhos de Évora

POOL New

Cerca de 900 vacinas contra a covid-19 vão começar a ser administradas, esta semana, em cinco concelhos do distrito de Évora, a pessoas com 80 e mais anos e acima dos 50 com doenças associadas.

Fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo indicou esta segunda-feira à agência Lusa que vão ser administradas "cerca de 900 vacinas" nos concelhos de Estremoz, Alandroal, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Montemor-o-Novo.

Utentes já estão a ser convocados

Os utentes destes concelhos com estes critérios de vacinação já "estão a ser convocados e a vacinação começa esta semana nos respetivos centros de saúde", adiantou a mesma fonte, sem precisar o dia em concreto.

Segundo a ARS do Alentejo, "a vacinação dos utentes elegíveis será feita por convocatória das equipas de saúde", pelo que é importante "cada utente ter atualizados os contactos na sua unidade de saúde".

O processo, posteriormente, irá ser alargado aos restantes nove dos 14 concelhos deste distrito alentejano (Arraiolos, Borba, Évora, Mora, Mourão, Portel, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa), acrescentou.

Bombeiros de Évora começam a ser vacinados

Já os bombeiros de todas as corporações do distrito de Évora começaram esta segunda-feira a ser vacinados contra a covid-19, prevendo-se que todos os operacionais estejam vacinados até ao final deste mês, referiu o organismo.

No que respeita às estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), foram vacinadas, até ao momento, 4.331 pessoas, das quais 2.681 já completaram o esquema de vacinação, pertencentes a um total de 101 instituições, de acordo com a ARS do Alentejo.

Entre ERPI, profissionais de saúde e utentes, foram administradas no Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central "mais de 7.500 doses de vacinas contra a covid-19", acrescentou.