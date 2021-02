Covid-19. Variante do Reino Unido pode ser até 70% mais mortal do que se pensava

As vacinas da Pfizer e da AstraZeneca aparentam ser eficazes perante as novas variantes do vírus. Contudo, o Governo britânico revelou um novo dado.

Quando surgiu, em dezembro, os especialistas apressaram-se a dizer que a nova variante era mais transmissível, mas que não agravaria os efeitos da doença nos infetados. Só que um estudo, revelado este domingo pelo Governo britânico, sugere um cenário mais preocupante.

A variante do Reino Unido pode ser até 70% mais mortal do que se pensava. Os especialistas que aconselham o Governo estão preocupados com as mutações porque podem alterar as características da doença.