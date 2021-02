Há farmácias a vender testes à covid-19 quando não o podem fazer. O Jornal de Notícias avança esta segunda-feira que o Infarmed já detetou várias infrações.

As farmácias têm sido advertidas para deixar de comercializar os kits de testagem, mas nenhuma terá sido ainda multada.

As farmácias podem apenas fazer testes rápidos, nunca vender, e, para este efeito, nem todas estão habilitadas. Só 373 das três mil farmácias do país reúnem as condições para realizar testes.