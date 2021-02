Reino Unido já vacinou os 4 grupos mais vulneráveis e avança agora para a população com mais de 65 anos

O Governo britânico começou cedo a investir no apoio ao desenvolvimento de vacinas e a estratégia deu frutos: mais de 15 milhões de pessoas vacinadas em pouco mais de dois meses.

O Reino Unido avança a passos largos no sentido de se tornar a primeira grande economia mundial a vacinar toda a população adulta.O país já conseguiu inocular os quatro grupos mais vulneráveis e avança agora para a população com mais de 65 anos.

Com o sucesso da vacinação começa o debate sobre o desconfinamento. Mas apesar do otimismo mantém-se a preocupação com as variantes do vírus.