Segundo confinamento tem maior "fadiga pandémica". Psicólogos lançam guia para gerir emoções

A Ordem dos Psicólogos está preocupada com os efeitos da pandemia na saúde mental.

Os especiaistas descrevem o o fenómeno de "fadiga pandémica" e alertam que pode ter um impacto psicológico superior ao do primeiro confinamento. O impacto sente-se em todas as idades.

Os psicólogos sublinham que nesta fase é normal sentir angústia, medo, cansaço e frustração.

Com as restrições que impedem o regresso à "vida normal", a Ordem dos Psicólogos criou um guia com dicas para gerir relações e organizar a rotina e tentar estimular a saúde mental.