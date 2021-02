No México, depois do pessoal médico, foi a vez dos idosos começarem a ser vacinados contra a covid-19. As horas de espera a que estão sujeitos levantaram críticas à gestão do Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

O país anunciou que vai levar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas preocupações sobre a desigualdade no acesso às vacinas.

A demora e a escassez de doses estão a levar mexicanos aos Estados Unidos, para serem imunizados.