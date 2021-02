Vacinação indevida. Vereador demissionário de Lisboa terá tomado a vacina no gabinete

O vereador da Proteção Civil na Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Manuel Castro, renunciou esta terça-feira ao cargo, depois de ter sido vacinado contra a covid-19, quando foram administradas doses que sobraram dos lares.

"O vereador Carlos Manuel Castro apresentou hoje o seu pedido de renúncia ao cargo, pedido que foi de imediato aceite pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa", lê-se num comunicado divulgado hoje pela autarquia.

O vereador demissionário da Câmara de Lisboa justificou a decisão com o "mal-estar" provocado na autarquia depois ter sido vacinado, considerando, assim, que não estavam reunidas as condições para continuar no cargo.