África do Sul administra primeira vacina da Johnson & Johnson

Com a chegada das primeiras doses da vacina da Johnson & Johnson à África do Sul, o objetivo do Governo é vacinar, nas próximas duas semanas, 80 mil profissionais de saúde e 67% da população até ao final do ano.

O avanço da campanha de imunização torna-se ainda mais relevante numa altura em que as autoridades estão preocupadas com o impacto da variante detetada no país e que se tem espalhado pelo mundo.

A Índia confirmou, nas últimas horas, os primeiros casos da estirpe sul-africana e da variante brasileira.

Entretanto, nos EUA prossegue a campanha de vacinação ainda que com avanços e recuos: mais de 15 milhões de pessoas já foram vacinadas mas as estimativas da nova administração poderão ter sido demasiado otimistas.

Anthony Fauci admite que a baixa oferta de doses poderá atrasar o processo mas Joe Biden já veio garantir que os EUA terão doses suficientes para imunizar toda a população até julho.