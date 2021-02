Covid-19. UE já recebeu 33 milhões de vacinas. Tem 2,6 mil milhões de doses negociadas com farmacêuticas

A carteira de vacinas contra a covid-19 negociadas pela Comissão Europeia em nome dos 27 estados-membros conta já com cerca de 2,6 mil milhões de doses, contratualizadas com seis diferentes farmacêuticas.

Mas o facto de apenas três vacinas terem já sido aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos e os atrasos que a Pfizer, Moderna e AstraZeneca tem registado na produção e distribuição, levam a que, por enquanto, apenas 33 milhões de doses tenham chegado aos países.

"A vacinação progride na UE, tendo 33 milhões de doses sido entregues e 22 milhões de pessoas recebido uma dose e sete milhões as duas doses", disse esta quarta-feira, em conferência de imprensa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Foi ainda anunciado um novo acordo com a Moderna para a aquisição de mais 150 milhões de doses entre o terceiro e o quarto trimestres deste ano.

Para 2022, está prevista a possibilidade de adquirir mais 150 milhões. Estas doses juntam-se aos 160 milhões que já tinham sido acordados entre a Comissão Europeia e a farmacêutica.

Também esta quarta-feira, foi assinado um novo contrato com a Pfizer, que prevê a aquisição de 200 milhões de doses adicionais este ano e a opção de comprar mais 100 milhões no próximo. Também já tinham sido negociados com a farmacêutica outros 300 milhões de doses no final do ano passado.