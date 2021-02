Para famílias numerosas só a reabertura das escolas pode pôr fim ao esforço que têm de fazer diariamente

Para famílias numerosas, como a que a SIC visitou em Faro, só a reabertura das escolas pode pôr fim ao esforço que todos têm de fazer diariamente.

A estratégia do casal de engenheiros civis em teletrabalho foi afinada com o tempo. Sem família por perto têm a vantagem de contar um com o outro, na impossibilidade de qualquer um deles estar inteiramente dedicado aos três filhos.

Pouco poderá mudar aqui com o alargamento do apoio às famílias, porque serão sempre necessários os dois para manter a família a funcionar.

Vasco tem 11 anos, Manuel tem 6 e com dois anos, Maria acaba por ser a peça mais difícil de encaixar. Se entretanto não reclamar atenção, contenta-se com a que lhe é dispensada nos intervalos das aulas dos irmãos.