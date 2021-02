China critica países desenvolvidos por acumularem vacinas

A China acusou esta quinta-feira os países desenvolvidos de acumularem grandes quantidades de vacinas, criticando o que considera a "crescente desigualdade" na distribuição de doses nas nações em desenvolvimento.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, afirmou, numa conferência do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a vacinação, que a "cooperação para combater a pandemia não deve ser um jogo de tudo ou nada".

Wang Yi rejeitou que Pequim tenha "objetivos geopolíticos" quando se trata da distribuição de vacinas para países em desenvolvimento.

"As vacinas estão a ser desenvolvidas e produzidas em velocidade recorde, mas há problemas que precisam ser resolvidos", disse. "Há uma lacuna na distribuição. As vacinas estão a ir rapidamente para os países de rendimento alto, mas não para os países em desenvolvimento. Isto só vai exacerbar mais as desigualdades", defendeu.