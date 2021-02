Covid-19. Novo centro de vacinação na Régua encurta viagens dos idosos

Em vários locais estão a ser montados centros de vacinação mais perto das populações para evitar grandes viagens.

É o caso do centro de vacinação da Régua, em Vial Real, que esta quarta-feira entrou em funcionamento, também aos concelhos vizinhos.

Até ao final da semana passada, foram vacinadas cerca de 5.300 pessoas de sete municípios do Douro Norte.

Na região de Vila Real, o processo de vacinação decorre também nos concelhos do Algo Tâmega e em Mondim de Basto.

Nesta altura, há cerca de 600 casos ativos no distrito. É um decréscimo significativo, que já se traduz no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde a taxa de ocupação de doentes covid baixou para os 44%, com 51 internados em enfermaria e 14 nos cuidados intensivos.