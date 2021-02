Covid-19. Vacinação agrava diferenças entre países ricos e pobres 

No mundo, a vacinação contra a covid-19 agravou as diferenças entre países pobres e ricos. O secretário-geral da ONU apelou à equidade na aplicação das vacinas.

Em Espanha, há menos casos de covid-19 e os bares e restaurantes vão fechar uma hora mais tarde em Madrid. As restrições são agora para os viajantes vindos do Brasil e da África do Sul.

No Reino Unido, agravou-se a crise. Cresceram os bancos alimentares para famílias que perderam o emprego ou agravaram a situação de pobreza em que já viviam.

Na Alemanha, estão prolongados até março os controlos fronteiriços com a Áustria e República Checa.

Nos Estados Unidos, um ano de pandemia revelou que a esperança de vida teve já a maior queda desde a II Guerra Mundial.