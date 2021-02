GNR encerra restaurante em funcionamento em Aveiro

A GNR encerrou, na quarta-feira, um restaurante que se encontrava a funcionar com quatro pessoas no interior, na localidade de Azurva, no concelho de Aveiro.

"No decorrer de uma ação de policiamento tendo em vista o cumprimento das medidas implementadas pelo Estado de Emergência, os militares da Guarda verificaram que o restaurante estava em funcionamento, encontrando-se no seu interior clientes a consumir bebidas alcoólicas, violando as normas em vigor para a contenção da pandemia e redução do risco de contágio da covid-19", diz a GNR em comunicado.

O proprietário, de 67 anos, foi identificado e foram "elaborados quatro autos de contraordenação: um por violação da suspensão de atividade de prestação de serviços em estabelecimento aberto ao público e três por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário", explica a GNR.

Portugal entrou na última segunda-feira num novo período de estado de emergência para combater a pandemia, que se prolonga até 1 de março, mantendo-se as regras de confinamento obrigatório que estiveram em vigor nos últimos 15 dias. Ou seja, o comércio não essencial, cafés e restaurantes vão permanecer fechados ao público, sendo apenas autorizado o take-away.

A venda de qualquer tipo de bebidas à porta ou ao postigo de cafés ou restaurantes é proibida, bem como o consumo de refeições ou produtos à porta do estabelecimento ou na via pública, sendo apenas permitida a venda de produtos embalados.