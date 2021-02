Alteração da vacinação sem impacto em Gondomar. Bombeiros e forças de segurança vacinados

A alteração do plano de vacinação contra a covid-19 não teve impacto, para já, por exemplo, em Gondomar.

A vacinação das forças de bombeiros e forças segurança decorreu como previsto. Esta sexta-feira de manhã foram administradas 250 doses.

Na próxima semana chegam mais 2400 vacinas contra a covid-19 ao concelho. A vacinação segue a bom ritmo em Gondomar. A continuar assim, até ao final de março fica concluida a vacinação de 13.500 pessoas que pertencem a grupos prioritários.

A vacinação das forças de segurança e bombeiros vai deixar de liderar as prioridades devido à escassez de vacinas, sendo reforçada a administração a pessoas com 80 ou mais anos e entre os 50 e os 79 anos com doenças crónicas.