Covid-19. Rússia disponibiliza 300 milhões de vacinas para África

O diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (África CDC) anunciou esta sexta-feira que vai receber 300 milhões de vacinas russas Sputnik V, que se juntam às 270 milhões já recebidas de farmacêuticas.

"Estamos agradecidos por receber as vacinas Sputnik V da Federação Russa e tremendamente orgulhosos por poder oferecê-las na Plataforma Africana de Equipamentos Médicos", disse o diretor do África CDC, John Nkengasong, acrescentando que "parcerias bilaterais e do setor privado, como estas, são críticas nos nossos esforços para terminar a pandemia de covid-19".

O Grupo de Trabalho para Aquisição de Vacinas em África, criado pela União Africana para garantir a aquisição de vacinas para atingir uma imunização de 60% dos africanos, salientou também que as vacinas russas, que estarão disponíveis a partir de maio, são acompanhadas de um pacote de financiamento para os países que queiram adquirir estas vacinas.

Para além das 300 milhões de vacinas agora garantidas, o Grupo de Trabalho já assegurou 270 milhões de vacinas das farmacêuticas AstraZeneca, Pfizer e Johnson & Johnson.

"A partir de hoje [sexta-feira], os 55 membros da União Africana podem começar o processo de pré-encomenda no site da Plataforma, usando o código do país que foi enviado aos ministros das Finanças e da Saúde", segundo o comunicado conjunto da União Africana e do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank). "Os Estados membros que queiram garantir financiamento devem procurar o Afreximbank através dos seus bancos centrais", lê-se ainda no comunicado, que lembra que na semana passada o banco aprovou um financiamento de 2 mil milhões de dólares, cerca de 1,6 mil milhões de euros, para financiar a compra de vacinas para África.