Há milhares de portugueses com rastreio do cancro por realizar

Os centros de saúde realizaram menos 11,4 milhões de consultas presenciais no ano passado.

Nos hospitais também houve uma quebra acentuada nos cuidados presenciais. Entre consultas, cirurgias e urgências foram realizados menos 3,4 milhões de contactos. A maior queda registou-se nas situações de urgência (31%), seguido das cirurgias (18%).

Os dados são do Movimento Saúde em Dia, liderado pela Ordem dos Médicos e pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.

A área do diagnóstico e da terapêutica também foi muito afetada. Globalmente foram realizados menos 25 milhões de exames e análises em 2020.

Milhares de portugueses ficaram também por fazer rastreios do cancro, sobretudo do cancro da mama e do colo do útero.

O bastonário da Ordem dos Médicos e a Associação de Administradores Hospitalares dizem que é urgente recuperar os cuidados médicos presenciais dos doentes não covid nas unidades de saúde.