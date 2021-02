A PSP acabou com uma festa ilegal na Pontinha, no concelho de Odivelas, que decorria num restaurante clandestino.

Dezassete pessoas foram multadas por incumprimento do recolher obrigatório.

O promotor do evento foi identificado pelas autoridades e também multado, porque o espaço funcionava como um restaurante, sem possuir qualquer tipo de licenciamento.

As sanções para quem não cumpre as restrições do Estado de Emergência começam nos 200 euros e podem chegar aos 2.000.