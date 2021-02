Pneumonia rara está a ser diagnosticada em doentes pós-covid 

Chama-se pneumonia organizativa e tem vindo a ser diagnosticada desde a década de 80, muito raramente.

Por ano, em média, há cerca de 20 casos identificados no país, mas no final da primeira vaga de covid-19, só no hospital de São João, no Porto, já tinham sido diagnosticados mais de 100 casos.

São doentes que já estiveram infetados com o novo coronavírus, grave e também ligeiros, que apresentam sintomas semelhantes aos de uma gripe e que se prolongam durante muito tempo.

O tratamento pode decorrer entre três a seis meses.