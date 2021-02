Escândalo com vacinas "VIP" derruba ministro da Saúde argentino

O escândalo que derrubou o ministro da Saúde argentino veio a público depois de um jornalista ter revelado que tinha sido vacinado no Ministério por indicação do próprio governante, de quem é amigo.

Terão sido mais, próximos do ministro que, entretanto, renunciou a pedido do presidente argentino.

A situação não é nova nem circunscrita ao país: no Peru está a ser investigada a vacinação do anterior presidente e de quase 500 funcionários do estado, que terão aproveitado a posição para receber a vacina.