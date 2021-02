Covid-19. Desconfinamento em Inglaterra começa pelas escolas

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson apresenta esta segunda-feira o plano de desconfinamento para Inglaterra.

A primeira fase arranca já dia 8 de março com a reabertura das escolas e duas pessoas de agregados distintos a poderem encontrar-se em locais abertos.

No dia 29, início das férias da Páscoa, aumenta a interação social. Passa para seis o limite de pessoas que se podem encontrar no exterior e dois agregados familiares podem reunir-se. Campos de ténis, basquetebol e golfe terão também ordem para reabrir.

A passagem às fases seguintes dependerá sempre do cumprimento de quatro condições essenciais: a continuação do sucesso do programa de vacinação, a existência de dados que revelem a eficácia da vacina na redução de internamentos e mortes, a garantia de que não há risco de sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde britânico e que as variantes não aumentaram o risco.