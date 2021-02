Covid-19. Guterres diz ser inaceitável 10 países terem 75% das vacinas

O secretário-geral da ONU diz que é inaceitável 10 países controlarem 75% da vacinação. António Guterres voltou esta segunda-feira a pedir equidade na distribuição das vacinas. Por todo o mundo, os governos mantêm a pressão para controlar a pandemia.

Na Alemanha, em mais de metade dos 16 estados, reabriram esta segunda-feira depois de uma interrupção de dois meses, as creches e as escolas do primeiro ciclo. O uso de máscara, as salas ventiladas e o distanciamento entre alunos condicionam este regresso ao ensino presencial.

Na Holanda, a população continua a ignorar as recomendações oficiais. Na República Checa, e com o aumento de infeções originadas pelas novas e mais contagiosas variantes da covid-19, passaram a ser proibidas as máscaras comunitárias. Entrar nos transportes públicos na capital Praga só é agora permitido com uma máscara FFP2 ou de gama superior.

Nos Estados Unidos, a semana começa com o número mais baixo de infeções e de doentes nos hospitais nos últimos três meses.

Na China, a chefe do Governo de Hong Kong quis dar o exemplo. Carrie Lam foi vacinada em direto.