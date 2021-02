Covid-19. Madeira volta a ter recolher obrigatório entre as 19:00 e as 05:00

A Madeira volta esta segunda-feira a estar sob recolher obrigatório a partir das 19:00 e até às 05:00 do dia seguinte.

Nos dias úteis, as atividades comerciais, a indústria e os serviços são obrigados a fechar uma hora antes, às 18:00.

Aos fins de semana, o recolher obrigatório começa uma hora mais cedo.

O novo horário de proibição de circulação na via pública foi aprovado na quinta-feira pelo Conselho do Governo.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque disse que as restrições são para manter até à Páscoa, mas serão avaliadas todas as semanas.

entre quem está há meses a viver na ilha e quem arrisca uma semana de férias

A Europa está em confinamento, mas ainda assim há turistas a chegar à Madeira. Uns estão há meses a viver na ilha, outros arriscam uma semana de férias para fugir das medidas restritivas nos países de origem.

A indústria do turismo em está em crise, mas há hotéis abertos na Madeira para acolher os turistas decidem arriscar umas férias longe de casa.