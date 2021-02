Covid-19. Task-force acredita que será possível vacinar 100 mil pessoas por dia a partir de abril

Apesar dos atrasos na distribuição de vacinas, que já obrigaram Portugal a prolongar a primeira fase de vacinação até abril, o coordenador da task-force responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19, Henrique Gouveia e Melo, acredita que será possível administrar 100 mil vacinas por dia a partir do segundo trimestre do ano.

Na reunião no Infarmed, esta segunda-feira, Gouveia e Melo disse ainda que, afinal, pode ser possível atingir a imunidade de grupo mais cedo: "Se as expectativas de disponibilidade de vacinas se mantiverem e depois se matrializarem num futuro próximo, o período em que se pode atingir a imunidade de grupo, os 70%, pode reduzir-se relativamente ao fim do verão para passar para meio de agosto ou início de agosto".