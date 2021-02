Os Verdes defendem que "é tempo de olhar para desconfinamento geral"

A deputada de "Os Verdes" Mariana Silva defendeu esta segunda-feira que "é tempo de olhar para o desconfinamento geral", após a 16.ª reunião de peritos e responsáveis políticos sobre a pandemia de covid-19.

Numa declaração registada em vídeo e distribuída à comunicação social, a parlamentar ecologista ressalvou que "há um longo caminho a percorrer" e que o alívio das restrições sanitárias tem de ser feito "de forma controlada para não dar passos atrás".

"É tempo, perante estes números positivos, de olhar para um desconfinamento geral e de nos prepararmos para isso. Em geral, a população respondeu ao confinamento exigido e, agora, é necessário que se dê as ajudas aos trabalhadores, pequenos e médios empresários, trabalhadores da cultura", afirmou.

Mariana Silva declarou que há que "olhar para o transporte público, aumentar a sua possibilidade e criar condições de segurança, nas escolas, nas habitações, nos centros de saúde e cuidados primários".

"Mais uma vez ficou claro que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi capaz de dar resposta e é necessário que o Governo dê cumprimento ao que está estabelecido no Orçamento do Estado e reforce o SNS para poder continuar a dar resposta", disse.

Portugal registou uma "descida muito significativa e expressiva da incidência" de covid-19 nos últimos 14 dias e tem já "vastas áreas do território" com menos de 240 casos por 100 mil habitantes, revelou hoje o especialista da Direção-Geral da Saúde (DGS), André Peralta Santos.

Os encontros do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) reúnem epidemiologistas, especialistas em saúde pública e responsáveis da hierarquia do Estado, dirigentes políticos e parceiros sociais.

O atual estado de emergência devido à terceira vaga de epidemia de covid-19 termina às 23:59 de 1 de março. A próxima renovação terá efeitos entre 2 e 16 de março. Ao abrigo do estado de emergência, o Governo impôs um dever geral de recolhimento domiciliário e a suspensão de um conjunto de atividades, desde 15 de janeiro.