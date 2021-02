Universidades querem apoio para compra de computadores

As universidades querem ter acesso aos apoios para comprar computadores, como acontece no ensino obrigatório. O plano do Governo tem uma verba de 2,8 milhões de euros para a transição digital, mas deixa de fora o ensino superior.

Além dos computadores, os reitores dizem que é preciso implementar formação para o ensino digital.

Estas são algumas das propostas que o conselho de reitores quer ver incluídas no plano de recuperação e resiliência.

Os reitores exigem também que as universidades possam liderar projetos de inovação, o que por agora está reservado às empresas.