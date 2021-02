Covid-19. Chega esta terça-feira a Portugal uma nova equipa médica alemã

Chega esta terça-feira a Portugal uma equipa médica alemã que vai substituir os profissionais de saúde militares que estão no Hospital da Luz, em Lisboa.

O novo grupo de trabalho tem chegada prevista para as 11:30, na base aérea de Figo Maduro, em Lisboa.

Aterra em solo português três semanas depois da primeira ajuda internacional.

"O nosso objetivo é salvar vidas". A primeira equipa alemã em Portugal

A primeira equipa, constituída por 26 profissionais de saúde militares - oito médicos e 18 enfermeiros, chegaram a Portugal no dia 3 de fevereiro.

Trouxeram vários materiais hospitalares para ajudarem no combate à pandemia, como 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares.

Ficaram responsáveis por uma unidade de cuidados intensivos com capacidade para receber oito doentes do Serviço Nacional de Saúde, vindos dos hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo mais pressionados.

Numa conferência de imprensa, o chefe da equipa alemã em Portugal, Jens-Peter Evers, disse que não esperava ter sido recebido em tão boas condições.

"Quando andamos nas ruas, todos nos reconhecem como soldados alemães e toda a gente nos levanta o polegar, toda a gente é extremamente educada", explicou aos jornalistas, garantido que o seu único objetivo "é salvar vidas".

Equipas médicas de França e Luxemburgo foram a 2.ª ajuda internacional a Portugal

Portugal voltou a receber ajuda médica internacional. De França e do Luxemburgo chegaram equipas para reforçar o Hospital Garcia de Orta, em Almada, e o Hospital do Espírito Santo de Évora.

Para o Hospital de Évora foram dois médicos e dois enfermeiros, especialistas em cuidados intensivos vindos do Luxemburgo. Ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, chegaram um médico e três enfermeiros franceses.

O primeiro-ministro, António Costa, elogia o apoio das equipas que vão apoiar os profissionais de saúde naquilo que apelida de um combate.