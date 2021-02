Alguns cidadãos retidos no Brasil recusam voo de repatriamento por causa do preço

Há portugueses e brasileiros residentes em Portugal que continuam retidos no Brasil mas que estão a recusar o voo de repatriamento que foi disponibilizado pelo Governo português.

O passageiros acusam a Tap de aproveitamento cobrando preços impraticáveis para a maioria.

No dito voo de repatriamento cada qual pagará a propria viagem e aos passageiros que já tinham regresso marcado pela TAP nada mais foi cobrado.

O voo extraordinario resulta de um acordo com o Governo brasileiro e vai com lotação esgotada nos dois sentidos. Parte esta sexta-feira de Lisboa com todos aqueles que através da TAP conseguiram um lugar para voltar ao Brasil e no regresso trará cerca de 300 passageiros selecionados através dos consulados portugueses.