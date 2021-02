Covid-19. Cerca de 250 mil pessoas já receberam as duas doses da vacina

Perto de 250 mil pessoas já receberam as duas doses da vacina para a covid-19, em Portugal. O número equivale a 3% da população nacional, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

Chegar ao fim do verão com 70% dos adultos imunizados é o objetivo da Europa. Com o atual ritmo de vacinação, Portugal ocupa o 10.º lugar na lista de países europeus melhor posicionados para cumprir esta meta.

Mas ainda há muito caminho para percorrer e a velocidade desta corrida dependerá do ritmo de entrega das vacinas encomendadas.

No fim da última semana, em Portugal, já tinham concluído o processo de vacinação 248.708 pessoas.