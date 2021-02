Cabo Verde. "Se correr como esperamos podemos vacinar muito mais que 20% da população este ano"

Além do Gana, Cabo Verde será outro dos primeiros países africanos a receber vacinas contra a covid-19 através da Covax.

O ministro da Saúde cabo-verdiano, Arlindo do Rosário, garante que vai ser possível imunizar mais pessoas do que o estabelecido no atual plano de vacinação.

A Covax é uma iniciativa conjunta da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Aliança para o Acesso às Vacinas (GAVI) para fornecer vacinas contra a covid-19 a países de médio e baixo rendimento, num esforço de dar acesso e distribuir vacinas em todo o mundo.