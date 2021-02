Covid-19. Líderes europeus discutem necessidade de aumentar a capacidade de produção de vacinas

Os líderes europeus voltam a reunir-se esta quinta-feira por videoconferência. Em cima da mesa está a necessidade de se aumentar a capacidade de produção de vacinas e o combate às novas variantes.

Os chefes de Estado e de Governo dos 27 deverão insistir na necessidade de se acelerar a autorização, produção e administração de vacinas na União Europeia.

As novas mutações do vírus são outra das preocupações na agenda e, para já, os líderes deverão concordar em manter as restrições à viagens não essenciais.

A criação de um certificado de vacinação para fins médicos também deverá voltar a ser discutido, mas por enquanto não há consenso para que seja usado como passaporte para facilitar as viagens entre estados membros. A reunião arranca às duas da tarde.