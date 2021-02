Depois do confinamento, vão acontecer eventos-piloto para perceber se os festivais de verão podem acontecer e em que moldes.



O Jornal de Notícias avança que a DGS já deu luz verde à proposta dos promotores e que os locais escolhidos para os eventos são o Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e o Campo Pequeno, em Lisboa.



Os participantes terão de fazer um teste rápido à covid-19 72 horas antes do evento, repetir o teste à entrada do recinto e, 14 dias depois, responder a um inquérito e serem novamente testados.

O uso de máscara nos eventos será obrigatório.

Ainda não há data para que aconteçam, para já, só se sabe que não se realizam antes de terminar o confinamento geral.